O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, confirmou neste sábado (28) ao POPULAR que presidirá o União Brasil em Goiás e reforçará a chapa de candidatos a deputado federal do partido. "Tomei essa decisão atendendo ao pedido do governador Ronaldo Caiado (PSD), do vice-governador Daniel Vilela (MDB), da primeira-dama Gracinha Caiado (UB) e do presidente nacional Antônio Rueda", afirmou o parlamentar.\nBruno não quis dar detalhes sobre as negociações com o PRD (federado com o Solidariedade), partido ao qual se filiaria para disputar cadeira na Câmara, mas o POPULAR mostrou na noite de ontem que a cúpula do governo estadual dedicou boa parte da sexta-feira (27) a articulações para fechar um acerto.\nO blog apurou que, neste sábado, Caiado conversou por telefone com o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, depois de uma sequência de conversas de Daniel e Bruno com o ex-presidente estadual do PRD Jorcelino Braga, que integra a Executiva nacional do partido.