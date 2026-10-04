Com a maior receita de fundo eleitoral entre os candidatos ao governo de Goiás, de R$ 11 milhões, o senador Wilder Morais, candidato do PL ao governo estadual, recebeu apenas R$ 225 mil de doações privadas na campanha. O financiamento partiu de quatro empresários, sendo um seu sócio na Orca Incorporadora e em outras empresas, com transferência de R$ 100 mil.\nOs dados são da prestação de contas parcial, divulgada até este sábado (3) no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nOs outros três doadores também são do ramo de construção e incorporação imobiliária: Elder Lopes de Oliveira e Luiz Carlos de Rezende Sampaio, que doaram R$ 50 mil cada um, já foram sócios de Waldo; e Jonas Keslley Gonçalves Umbelino transferiu R$ 25 mil.\nO limite de gastos da campanha ao governo de Goiás é de R$ 11,56 milhões, ou seja, o fundo eleitoral transferido a Wilder pelo diretório nacional do PL cobriu quase todo o custo da campanha.