A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) protocolou na Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) pedido de providências diante de suspeita de ações trabalhistas registradas sem o conhecimento de empregados da empresa. O alvo é um advogado goiano responsável por 75 ações ajuizadas em 2025, com pedidos de valores que totalizam R$ 24 milhões.\nPelo menos a metade dos trabalhadores declarou à direção da companhia que não tinha conhecimento sobre ações e que não assinou procuração ao advogado. A Comurg solicitou então perícia grafotécnica em cinco processos, que teriam indicado, em resultado preliminar, falsificação de assinaturas.\nO blog entrou em contato com o advogado alvo da denúncia, que afirmou que vai se manifestar mais tarde após tomar conhecimento das informações apontadas pela Comurg.