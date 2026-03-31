O vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assume o governo nesta terça-feira (31), vai nomear o procurador do Estado Antônio Flávio de Oliveira na Controladoria Geral do Estado (CGE). Ele substitui Marcos Tadeu de Andrade, que assumiu o cargo em janeiro do ano passado.\nA troca na CGE é uma das poucas mudanças não relacionadas a desincompatibilizações de pré-candidatos. Como o POPULAR mostrou ontem, Daniel sinaliza poucas alterações no governo e busca nomes da própria equipe para substituir aqueles que saem para disputar as eleições.\nDaniel havia indicado Antônio Flávio para o comando da Procuradoria Geral do Município (PGM) em janeiro de 2021, quando Maguito Vilela havia sido eleito para a Prefeitura de Goiânia. Após a morte de Maguito e o rompimento do MDB com o prefeito Rogério Cruz, os nomes indicados por Daniel deixaram os cargos, em abril daquele ano.