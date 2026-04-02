O governador Daniel Vilela (MDB) anunciou nesta quarta-feira (2), em entrevista ao Papo Político, da CBN Goiânia, que o produtor rural e empresário Ademar Pereira Leal Filho assumirá a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Segundo ele, a mudança representa "novo momento na relação do governo com o setor produtivo" e a intenção de "conhecer um pouco mais as dores dos produtores".\nDaniel anunciou o novo nome ao responder a questionamento sobre os desgastes que o governo sofreu com a criação da taxa do agro e as cobranças dos produtores pelos resultados em investimentos em infraestrutura. Em fevereiro, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), ao lado do então vice, anunciou a revogação da taxa, que terminaria em dezembro deste ano, em movimento visto como reação à pré-candidatura ao governo do senador Wilder Morais, presidente estadual do PL.