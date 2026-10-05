Em entrevista ao POPULAR nesta segunda-feira (5), o governador reeleito em Goiás, Daniel Vilela (MDB) se disse a favor do apoio ao candidato à Presidência do PL, Flávio Bolsonaro, no segundo turno da eleição presidencial. Ele afirmou que definirá a posição na tarde desta segunda-feira (5), em conjunto com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que disputou a Presidência, mas já sinalizou a decisão do grupo.\n"Acho que se exauriu essa era do PT. É um governo que não consegue entregar, que não tem eficiência, que é inerte aos problemas da vida moderna e a opção é o Flávio para a gente buscar dele um compromisso de fazer um governo que possa ser diferente e que possa atender as expectativas dos brasileiros", afirmou o governador.\nSobre os desgastes contra Flávio e as críticas que o próprio Caiado fez no primeiro turno, Daniel afirmou que segundo turno força a escolha de uma alternativa. "A ele nós temos que dar o direito da dúvida. O que está aí não está dando conta, não está entregando, e essa votação do primeiro turno aponta que é clara e evidente a insatisfação dos brasileiros", disse, ao ser questionado sobre o envolvimento de Flávio com o Banco Master e com milicianos, além de acenos antidemocráticos da família Bolsonaro.