O ex-chefe de Gabinete da deputada estadual dra. Zeli Fritsche (PSD) Rafael Henrique da Silva Lustosa foi nomeado nesta quarta-feira (8) para a Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Sedf), em decreto do governador Daniel Vilela (MDB). Ele ocupa a vaga deixada por Pábio Mossoró, pré-candidato a deputado estadual.\nZeli é pré-candidata a deputada federal, reforçando a chapa do partido do ex-governador Ronaldo Caiado. A região do Entorno tem outros dois parlamentares candidatos à reeleição: Célio Silveira (MDB) e Lêda Borges (Republicanos).\nAgora resta apenas uma definição de Daniel para o primeiro escalão do governo em meio a 19 trocas desde que tomou posse, na semana passada. Roberto Naves (Republicanos) deixou a presidência da Goiás Turismo para disputar vaga de deputado federal e ainda não houve escolha do substituto. O Republicanos reivindica a indicação, enquanto Daniel ofereceu o cargo ao Novo em troca de apoio a sua pré-candidatura à reeleição.