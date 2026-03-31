Em novas mudanças não relacionadas ao prazo de desincompatibilização, o vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assume o governo estadual nesta terça-feira (31), trocará os titulares das Secretarias da Economia e de Administração. Sérvulo Nogueira, hoje na Economia, voltará para a Sead e será substituído pela secretária-adjunta, Renata Lacerda Noleto, que é auditora fiscal.\nAlan Tavares, titular da Sead, ficará à frente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado (Goiás Parcerias). Daniel dedicou a manhã desta terça para fechar parte dos nomes, mas ainda não concluiu o novo quadro de auxiliares.\nNos bastidores, a informação no governo é que a troca na Economia já havia sido acertada com o governador Ronaldo Caiado (PSD), que andava insatisfeito com a condução da pasta em meio à repercussão negativa do déficit registrado nas contas do ano passado.