A seis dias de deixar o governo para tentar disputar a Presidência da República, o governador Ronaldo Caiado (PSD) assinou decreto que concede a ele próprio, à primeira-dama Gracinha Caiado (UB) e ao vice-governador Daniel Vilela (MDB) a Medalha Pedro Ludovico Teixeira, da Polícia Civil de Goiás (PC-GO).\nSegundo as regras da PC-GO, a medalha é concedida a partir de requerimento do delegado-geral, com a indicação dos nomes dos agraciados em deliberação do Conselho Superior da Polícia e envio o governador, a quem cabe assinar o decreto. A norma prevê ato público solene para entrega das medalhas em 5 de abril, quando se comemora o Dia da Polícia Civil.\nCaiado renunciará ao governo na próxima terça-feira (31), quando será sucedido por Daniel, pré-candidato à reeleição. Gracinha é pré-candidata ao Senado.