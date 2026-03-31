Após reunião com o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), na noite de ontem (30), o vice-governador Daniel Vilela (MDB) - que assume o governo hoje (31) - bateu o martelo no nome do presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário (Sinduscon) do município, Luiz Antônio de Oliveira Rosa, para a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).\nO órgão é ocupado pelo ex-deputado federal Francisco Jr (PSD), que havia decidido não ser candidato nas eleições deste ano, alegando questões de saúde na família. A tentativa no Palácio das Esmeraldas é convencê-lo a disputar. Francisco também participou da conversa sobre a troca.\nPrincipal prefeito do PL no Estado, Márcio mantém proximidade com Daniel, apesar de o partido ter lançado a pré-candidatura do senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais, ao governo.