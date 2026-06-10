Doze ex-auxiliares da Prefeitura de Goiânia são investigados na Operação Taxa Criminosa, deflagrada nesta quarta-feira (10) pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor). O POPULAR mostrou que o vereador Luan Alves (MDB), ex-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia, está entre os alvos de mandados de busca e apreensão.\nA operação investiga esquema de cobrança de propina para liberação de alvarás de funcionamento temporário para atividades de entretenimento na capital, como carretas Furacão e da Alegria, de 2017 a 2022.\nAo total, sete foram alvos de busca e apreensão e cinco tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados. Eles tiveram atuação em cargos nas Secretarias de Governo, de Desenvolvimento Econômico e da Mulher, além da Amma. De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura, Ormando José Pires Júnior e Raquel Fleury Magalhães são servidores efetivos. Os demais não estão mais na gestão.