Depois de postagem do deputado federal Gustavo Gayer sugerindo que o senador Wilder Morais, presidente estadual do PL, mentiu sobre apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à pré-candidatura ao governo de Goiás, o dirigente afirmou ao POPULAR que a decisão pode ser facilmente checada. "É só ir lá e confirmar. Acho que ele não foi convidado para estar lá. Mas rapidinho alguém vai e o presidente confirma."\nAo sair da conversa com Bolsonaro, na Papudinha, em Brasília, no final da manhã deste sábado (14), Wilder ligou para o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e enviou mensagem ao pré-candidato à Presidência da República do partido, senador Flávio Bolsonaro. Ele diz que vai organizar um ato oficial para lançamento da sua pré-campanha em Goiás, com a presença das lideranças nacionais.\nWilder falou ao blog da conversa com Bolsonaro e disse que não mentiria sobre o que ouviu. "Ele me falou: 'Segue em frente'. Se ele me mandasse voltar para Taquaral, eu estaria indo embora."