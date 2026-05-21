O ex-presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) Alisson Silva Borges está na lista de 17 alvos de mandado de busca e apreensão da Operação Pacto Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (21) pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) para investigar suspeitas de desvios em acordos extrajudiciais da empresa fechados de 2022 a 2024.\nAlém do fato de Alisson ter sido presidente na época dos acordos extrajudiciais, a Dercap citou a apreensão de R$ 431 mil na casa dele na Operação Endrôminas, em março de 2024, e a falta de "justificativa lícita" do dinheiro.\nA defesa de Alisson afirmou em nota que "repudia veementemente as acusações imputadas" ao ex-presidente, "ressaltando a absoluta inexistência de qualquer conduta criminosa ou envolvimento de sua parte nos delitos investigados". "Não há, nos autos, qualquer prova material que o vincule a esquemas ilícitos", diz o advogado Carlos Segurado.