O senador Vanderlan Cardoso (PSD) e sua família doaram R$ 1 milhão a campanhas de 27 candidatos a deputado estadual (2) e federal (25) em Goiás e lideram o ranking de financiamento privado no Estado até esta sexta-feira (2).\nA suplente de senador Izaura Cardoso (PSD), mulher dele, é a maior doadora da campanha entre pessoas físicas. Ela transferiu um total de R$ 623 mil a 20 candidatos. Os filhos do senador doaram outros R$ 327 mil, enquanto Vanderlan transferiu R$ 50 mil.\nO senador afirma que fez doações a candidatos com os quais fez dobradinha por meio da família para não dar confusão nos limites estabelecidos pela legislação eleitoral. Um candidato pode doar para a própria campanha até 10% do teto de gastos (no caso do Senado, são R$ 4,4 milhões de despesas totais). Já para doação (como pessoa física) a outros candidatos, o limite é de 10% do rendimento bruto.