Em evento para confirmar o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na vaga de vice em sua chapa à Presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado disse que o grupo tem condições de atrair votos dos eleitores independentes no segundo turno, diferentemente do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL.\n"Com todo respeito, Flávio Bolsonaro no segundo turno é tudo que o Lula quer para governar o Brasil por mais quatro anos. Direto assim, como deve ser dito em uma pré-campanha à Presidência da República", afirmou Caiado, em rápido pronunciamento na sede do PSD em Brasília, ao lado de Kassab.\n-WEBSTORIES - "Flávio no 2º turno é tudo que Lula quer", diz Caiado ao confirmar Kassab na vice (1.3428306)\nO pré-candidato goiano também repetiu por duas vezes no discurso que o anúncio da chapa é a prova de que "a campanha não tem volta". Ao falar da escolha, ele citou o fato de o PSD ter o maior número de prefeitos e fez menção a nomes históricos do partido.