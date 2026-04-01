O secretário estadual de Comunicação, Gean Carvalho, assumirá a Secretaria-Geral de Governo (SGG) na gestão do novo governador Daniel Vilela (MDB). A pasta era comandada por Adriano da Rocha Lima (PSD), que deixou o cargo diante da possibilidade de ser candidato a vice na chapa de Daniel à reeleição.\nO novo governador, que confirmou ao blog a assinatura do decreto de nomeação de Gean, prepara projeto de lei para promover um desmembramento da estrutura da SGG, transferindo projetos e estatais relacionados a tecnologia para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). A Secti é comandada por José Frederico Netto, antes cotado para assumir a SGG.\n-WEBSTORIES: Gean Carvalho deixa Secom e assume SGG na gestão de Daniel Vilela (1.3393680)\nJunto com a exoneração de Adriano, o governo chegou a nomear - em decreto de terça-feira (31) do agora ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) - a ex-subsecretária da SGG Danielle Gomes de Oliveira para comandar interinamente a pasta por até 90 dias, mas Daniel já estava determinado a fechar a equipe nesta quarta-feira (1º). Gean é tio do novo governador e assume a pasta que concentrou projetos estratégicos da gestão de Caiado.