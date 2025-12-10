O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta quarta-feira (10) despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que determina o encerramento da vigência do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado de Goiás condicionado à adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A expectativa no governo estadual é que a oficialização do Propag seja assinada ainda esta semana, tornando Goiás o primeiro Estado a entrar no novo programa.\nO documento publicado no DOU cita despachos e manifestações favoráveis do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, além da lei goiana que autoriza a mudança dos regimes e o pedido formal do governador Ronaldo Caiado (UB), protocolado em junho.\nA troca do RRF, a que Goiás aderiu em 2022, para o Propag é vantajosa em dois principais aspectos: garante redução de juros dos serviços da dívida e possibilita aumento do teto de gastos, hoje considerado muito limitado pelo RRF.