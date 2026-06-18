Oito imóveis de Goiânia integram lista preliminar divulgada pelo governo de Goiás para entrar nos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), cuja criação foi proposta em projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Ao total, são 12 áreas, que totalizam 1,3 quilômetro quadrado.\nApesar de anunciar inicialmente 16 áreas, a gestão estadual disse que os demais casos estão em estudo e a lista com 12 diz respeito àquelas que já estão desafetadas e sem uso.\nA Secretaria Estadual de Administração (Sead) não divulgou os valores de avaliação dos imóveis, mas o blog apurou que a área mais valorizada está no Setor Jaó, em frente à sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), onde funcionava antiga escola de tênis e hípica, com 160,9 mil metros quadrados.\nNa mesma avenida, há uma outra área de 35 mil metros quadrados, também tida entre as mais cobiçadas.