O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), conselheiro Helder Valin, será transferido para o Einstein Hospital Israelita de São Paulo nesta sexta-feira (12), depois de pelo menos duas semanas internado na unidade goiana após acidente doméstico.\nO hospital não divulgou detalhes do estado de saúde de Valin, mas, segundo amigos, é considerado grave, apesar de melhora nos últimos dias. Ele teria sofrido traumatismo craniano após uma queda em casa, e o quadro foi agravado pelo diabetes. Valin ficou inconsciente por alguns dias, mas teria despertado esta semana, quando a equipe médica considerou mais adequado seguir com o tratamento na capital paulista.\nA assessoria do TCE-GO confirmou a transferência e disse que Valin "tem evoluído em seu estado de saúde, demonstrando melhora no estado global".