O deputado federal Ismael Alexandrino renunciou aos cargos nos diretórios estadual e municipal do PSD, em ofício enviado nesta terça-feira (18) ao senador Vanderlan Cardoso, presidente estadual do partido. O deputado era vice-presidente do diretório estadual e presidente metropolitano da sigla.\nIsmael mantém conversas com outros partidos, especialmente o PL, mas afirma que não cogita desfiliação por agora.\nA saída ocorre em meio a críticas de pessedistas à falta de rumo e diálogo no PSD na definição de apoio para as eleições ao governo de Goiás e nas dificuldades de fechamento de chapas para deputado federal e estadual. Também pesou para a decisão o fato de Vanderlan ter tirado, na última sexta-feira (14), o ex-deputado estadual Samuel Almeida, recém-nomeado diretor da CelgPar, empresa do governo estadual, da secretaria-geral do diretório.