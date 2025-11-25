A Justiça de Goiás determinou a prisão do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, pelo não pagamento de pensão à ex-mulher Andressa Mendonça. A decisão é da 6ª Vara de Família de Goiânia e cita dívida de R$ 1,175 milhão.\nO advogado de Cachoeira, Arthur Paulino, disse que vai se manifestar apenas nos autos. Ele afirmou que ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, mas que Cachoeira está em Goiânia e tem disposição de se apresentar.\n-WEBSTORIES: Justiça determina prisão de Cachoeira por não pagamento de pensão (1.3341812)\nO advogado disse que o cliente estava buscando acordo pelo atraso de três parcelas da pensão que, segundo ele, é de 120 salários mínimos. O acordo foi rejeitado pela Justiça. A prisão civil tem prazo de 70 dias.\nO blog ainda não conseguiu contato com Andressa.