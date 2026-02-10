O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse ao POPULAR nesta terça-feira (10) que designou o deputado federal Domingos Neto (Ceará) para tentar construir um consenso no diretório em Goiás, em meio às divergências entre o governador Ronaldo Caiado, recém-filiado ao partido, e o senador Vanderlan Cardoso.\nOs quatros tiveram reunião não conclusiva na noite de segunda-feira (9), no apartamento de Kassab, em São Paulo. Vanderlan insiste na candidatura à reeleição, enquanto Caiado defende a aliança com o PL, com a oferta da vaga ao Senado ao deputado federal Gustavo Gayer.\nApesar de não haver decisão, o dirigente nacional afirma que "há boa vontade dos dois lados" e espaço para um acordo que contemple ambos. "Tenho quase 40 anos de vida pública. Quando há disposição para o diálogo sempre surgem as soluções. Há muita boa vontade dos dois para o diálogo, para a conversa. Essa é a razão de eu estar com uma expectativa positiva sobre uma solução", diz Kassab.