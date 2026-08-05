O ex-senador Luiz do Carmo (PSD), que representa o segmento evangélico, será o candidato a vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB). A definição ocorreu na véspera da convenção do grupo governista, após conversa do emedebista com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), na noite de terça-feira (4), e depois de acirramento da disputa interna nas últimas semanas.\nCom a escolha, o grupo fecha a última vaga na chapa majoritária. Havia outros dois cotados para a vice, ambos do PSD: o ex-titular da Secretaria-Geral de Governo Adriano da Rocha Lima, primo de Caiado, e o ex-deputado federal José Mário Schreiner, ligado ao agronegócio.\nA briga interna esquentou nos últimos dias, com sinais por parte de Caiado de preferência por Adriano, enquanto evangélicos reagiram com pressões pela indicação.\nNa cúpula do grupo governista, prevaleceu o entendimento de que a preterição de Luiz do Carmo poderia provocar maior perda de apoio. .