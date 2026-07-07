O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) contratou o jornalista e marqueteiro paulista Luiz Flávio Guimarães, conhecido como Lula Guimarães, para a campanha ao governo de Goiás deste ano. Ele entra no lugar de Marcelo Vitorino, que atuou na pré-campanha e havia anunciado a falta de acordo com o pré-candidato há dez dias.\nLula coordenou a campanha de João Doria à Prefeitura de São Paulo em 2016 - em que o tucano foi eleito para o seu primeiro mandato - e esteve em campanhas nas últimas três eleições presidenciais: em 2014 com Eduardo Campos e depois Marina Silva, ambos do PSB; em 2018, com Geraldo Alckmin, então no PSDB (hoje no PSB e vice-presidente da República); e em 2022, com a senadora Soraya Thronicke, do União Brasil (atualmente no PSB).\nJá em 2024, trabalhou com Guilherme Boulos (PSOL) na disputa na capital paulista, quando Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito. O marqueteiro afirma ter feito total de 23 campanhas a governos estaduais e prefeituras, com "trânsito amplo entre diferentes campos ideológicos".