A Prefeitura de Goiânia publicará nesta quarta-feira (10) decreto do prefeito Sandro Mabel (UB) que prorroga a calamidade pública na área da saúde na capital por mais seis meses a partir de janeiro. A gestão justifica que "apesar de evolução", as dificuldades na área permanecem "latentes".\nO prefeito também já assinou nesta tarde ofício que encaminha o decreto à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que tem de aprovar a calamidade. A direção da Casa já sinalizou maioria favorável ao decreto específico da área da saúde, diferentemente da calamidade financeira do município, que também esteve em vigor ao longo deste ano. Mabel já manifestou que não haverá prorrogação neste caso.\nO primeiro decreto da calamidade na saúde foi assinado em 2 de janeiro deste ano e houve prorrogação em julho.\nEm justificativa que acompanha a publicação do decreto, a Prefeitura fala em "dívidas astronômicas" herdadas da gestão anterior, sucateamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dificuldade de abastecimento de medicamentos e insumos e filas de espera para cirurgias e exames.