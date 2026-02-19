O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), protocolou no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) ação penal contra o deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) por ataques do parlamentar na sessão solene de retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na última quarta-feira (18). O prefeito também registrou representação no Conselho de Ética da Alego.\nAo final da sessão, que teve a presença do governador Ronaldo Caiado (PSD) e de outras autoridades do Estado, Clécio começou a gritar em direção à mesa e chamou o prefeito de "bandido, malandro, vagabundo e operador de propina". Disse ainda que o prefeito "está matando o povo na saúde e fazendo superfaturamento". "Você fala que eu sou malandro, mas qual a malandragem minha, seu malandro? Você está destruindo Goiânia, você envergonha Goiânia", disse o parlamentar.