Marconi vinha repetindo que anunciaria uma posição até o dia das eleições (Diomicio Gomes/O Popular)\nO ex-governador Marconi Perillo (PSDB) tende a anunciar apoio ao escritor Augusto Cury (Avante) para a Presidência da República, em meio às dificuldades para definir uma posição na disputa ao Planalto. "Caiu do céu", brincou hoje o tucano, em entrevista ao POPULAR após sabatina com o Fórum de Entidades Empresariais de Goiás, no Senac Cora Coralina, em Goiânia.\nMarconi vinha repetindo que anunciaria uma posição até o dia das eleições e era pressionado por parte de seus apoiadores a declarar voto ao senador Flávio Bolsonaro (PL). No início de julho, o presidente estadual do PSDB, Gustavo Sebba, disse ao Giro que o apoio do ex-governador a Flávio era o "caminho natural".\nMarconi - que já havia rejeitado proximidade com o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que busca uma opção para contrapor o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) - não demonstrava entusiasmo em apoiar Flávio, já que o PL tem como candidato ao governo de Goiás o senador Wilder Morais.