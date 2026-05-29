O Ministério Público de Goiás (MP-GO) decidiu cancelar a segunda fase do concurso público para promotor de Justiça, em reunião que terminou no início da tarde desta sexta-feira (29). O motivo foi o surgimento de uma prova que não constava em envelope lacrado pela equipe de aplicação, como revelou o POPULAR na quarta-feira (27).\nA reaplicação das provas subjetivas ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Em nota, o MP-GO afirmou que o cancelamento visa "garantir a total lisura do certame". "A instituição reafirma seu compromisso com a transparência, a equidade, a impessoalidade e a lisura dos processos de seleção", diz a nota.\n-WEBSTORIES: MPGO anula segunda fase (1.3416409)\nO procurador-geral de Justiça, Cyro Terra Peres, que preside a Comissão do Concurso, chegou a sugerir a correção da prova após o período de entrega por parte da banca examinadora, mas o grupo se recusou a aceitar o documento. O PGJ também defendeu que apenas o terceiro dia de provas tivesse reaplicação, mas a maioria da comissão foi contrária.