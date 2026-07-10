A deputada federal e presidente estadual do PT goiano, Adriana Accorsi, disse ao blog que mantém a pré-candidatura à reeleição e afastou a possibilidade de qualquer mudança no quadro da disputa ao governo de Goiás após a conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira (8), no Palácio do Planalto. Como mostrou o Giro, Lula manifestou preferência por Adriana na cabeça de chapa na eleição estadual e pela vereadora Aava Santiago (PSB), que também esteve na conversa, como candidata ao Senado, mas afirmou que não haveria imposição.\nAdriana, que não havia se manifestado após o encontro, disse que Lula respeita sua decisão e negou que as pesquisas encomendadas pelo PT nacional serão decisivas para nova avaliação. "O partido está fazendo pesquisas em todos os estados, inclusive qualitativas, e isso não muda nada aqui. Nossa decisão já foi tomada", afirmou, em referência à escolha do ex-deputado Luis Cesar Bueno como o pré-candidato ao governo.