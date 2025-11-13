O engenheiro agrônomo e diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares (Conafer) Tiago Abraão Ferreira Lopes foi preso em sua casa em Itumbiara (Região Sul de Goiás), nesta quinta-feira (13), na nova fase da Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A operação, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), cumpriu 63 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão, em 14 estados e no Distrito Federal.\nTambém houve buscas em endereço em Anápolis (Região Central) em meio a investigações do núcleo de lavagem de dinheiro da organização criminosa. O nome ainda não foi divulgado.\nNa casa de Tiago também foram apreendidas duas armas, um fuzil e uma pistola. Segundo informações de investigadores, ele tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). O investigado é irmão do presidente da Conafer, Carlos Alberto Ferreira Lopes.