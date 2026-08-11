A Operação Simulatio, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) nesta terça-feira (11), para apurar fraudes em contratações de containeres e salas modulares, cumpriu mandado de busca e apreensão na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Os investigadores colheram documentos do contrato nº 136/2022, feito por adesão a ata de registro de preços da Prefeitura de Senador Canedo, para aquisição de módulos para montar bases de fiscalização rodoviária.\nO contrato assinado com a empresa César Containers e Equipamentos tinha valor inicial de R$ 364,2 mil. A empresa integra o Grupo César, alvo das investigações do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (Gaepp) do MP-GO.\nEm nota, a Goinfra afirmou que não é responsável pela licitação que deu origem à ata e que o objeto contratado no órgão foi "executado e devidamente fiscalizado". O contrato não está mais vigente, segundo a agência.