O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) conta com R$ 348,2 mil de doações privadas para a campanha ao governo de Goiás, de acordo com dados parciais de prestação de contas, divulgados até este sábado (3) no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nNa lista dos cinco maiores doadores estão empresários de Goianésia, três deles do Grupo Otávio Lage, e o prefeito de Minaçu, Carlos Alberto Leréia.\nO governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, recebeu R$ 2,3 milhões de financiamento privado. Já o senador Wilder Morais, candidato do PL, arrecadou R$ 225 mil.\nAo total, Marconi registrou receita de R$ 10,44 milhões para a campanha, sendo R$ 10,1 milhões de fundo eleitoral, repassado pelo diretório nacional do PSDB. O limite de gastos é de R$ 11,5 milhões.\nVeja a lista dos maiores doadores privados: