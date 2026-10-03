O governador Daniel Vilela (MDB) recebeu R$ 2,3 milhões de doações de pessoas físicas para a campanha à reeleição, segundo dados parciais de prestação de contas, divulgados até este sábado (3) no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nA lista dos dez principais doadores tem maioria de representantes do agro, mas inclui empresários de outros ramos. O top 10 tem o candidato a vice Luiz do Carmo (PSD) e o irmão dele, o prefeito de Bela Vista, Eurípedes do Carmo (Podemos) - ambos são produtores rurais e atuam no ramo da mineração.\nA família do empresário do setor sucroalcooleiro José Ribeiro de Mendonça, do Grupo Vale do Verdão, doou um total de R$ 500 mil. A metade foi repassada pelo empresário e o restante por dois filhos, também sócios dos negócios. Eles fizeram doações de forma indireta, por meio do diretório estadual do PSD, presidido pelo ex-governador Ronaldo Caiado.