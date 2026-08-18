Ex-presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e um dos principais auxiliares da gestão de Ronaldo Caiado (PSD) no governo estadual, Pedro Sales (PSD) desistiu de disputar eleição de deputado federal. Ele confirmou a informação ao blog, alegando se tratar de "decisão particular". Disse que voltará a Brasília para apoiar a família e retomar sua carreira - ele é servidor efetivo do Supremo Tribunal Federal.\nSales havia comunicado a decisão à equipe da campanha e aos aliados mais próximos, incluindo Caiado, desde segunda-feira (18).\nSegundo informações de bastidores, nos últimos dias, o então candidato reclamou junto ao partido e ao grupo governista de incertezas sobre valor do fundo eleitoral e de "invasão" de outros candidatos sobre suas bases de apoio.\nSales disse apenas que recebeu apoio de todos em sua pré-campanha e que no dia 4 de outubro "estará de volta para votar 55 e 15 para arrumar este país e dar continuidade ao melhor governo do Brasil", em referência aos números de campanha de Caiado e do governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição. "Só tenho gratidão", afirma.