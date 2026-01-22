O PL nacional oferecerá ao senador Wilder Morais, presidente do partido em Goiás, a vaga de tesoureiro da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) à Presidência da República para que ele desista da pré-candidatura ao governo estadual. A intenção é confirmar a aliança com o grupo do governador Ronaldo Caiado (UB) e a vaga ao Senado na chapa governista para o deputado federal Gustavo Gayer (PL).\nO partido de Flávio espera que Wilder siga o caminho do senador Rogério Marinho, que retirou ontem (21) a pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte para integrar a coordenação nacional da campanha de Flávio. Marinho afirmou que a decisão atende pedido direto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nSegundo informações de bastidores, Flávio e o próprio Rogério Marinho vão conversar com Wilder. Até a manhã desta quinta-feira (22), o senador goiano reafirmava a correligionários a sua determinação em disputar o governo.