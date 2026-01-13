O secretário municipal de Comunicação de Goiânia, Djan Hennemman, deixará o cargo e será substituído pelo jornalista Jarbas Rodrigues Jr, atual assessor especial do prefeito Sandro Mabel (UB). Djan, que é publicitário, conversou com Mabel na semana passada, quando alegou questões pessoais para sair da pasta.\nNa Prefeitura, houve pedido de que ele ficasse mais um tempo na Secom, pelo menos até a conclusão do processo licitatório de agências de publicidade, em meados de fevereiro. A data da exoneração ainda está indefinida.\nMabel havia reafirmado na segunda-feira (12) a intenção de promover trocas na equipe de primeiro escalão, seja por pedidos de saída por parte de auxiliares ou por decisão da gestão. A titular da Agência Municipal de Turismo, Nárcia Kelly, também já comunicou que deixará o cargo no fim de março para disputar a eleição de deputado estadual.