A Prefeitura de Goiânia decidiu encerrar o contrato de locação para funcionamento do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no Centro da capital, segundo informação do secretário municipal de Cultura, Uugton Batista. Em agosto, o POPULAR mostrou o marco de 55 anos de inauguração do antigo Cine Ouro, cujo espaço está desde 2006 sob administração da Secult, por iniciativa da gestão do ex-prefeito Iris Rezende (MDB).\nUugton alega que a Prefeitura fechou parcerias com o governo estadual e com o Serviço Social do Comércio (Sesc) para utilização de espaços de teatro e cinema, e que haverá economia do município com os R$ 28,74 mil mensais do contrato atual com a iniciativa privada. Ele também afirma que o Ministério Público Estadual (MP-GO) vinha cobrando do município medidas diante da falta de acessibilidade do Goiânia Ouro.