O presidente da Companhia Celg de Participações (CelgPar), Fernando Navarrete, pediu exoneração do cargo em meio a questionamentos sobre valores dos ativos da empresa que vão a leilão na próxima semana. O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, assumirá o comando da empresa, segundo informações da pasta.\nA crise foi provocada por divergências entre a direção da companhia e a cúpula do governo depois que equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) apresentou relatório com indícios de subavaliação dos ativos da empresa que serão vendidos. O documento indica que deveria haver aumento de cerca de R$ 100 milhões no valor do leilão, que tinha previsão de lance mínimo de R$ 194 milhões.\nO leilão estava marcado para o dia 30 de setembro e foi suspenso na última segunda-feira(22), em aviso assinado por toda a diretoria. O documento diz que o adiamento ocorreria para atualização da data-base das avaliações econômico-financeiras e que as novas datas seriam comunicadas adiante.