A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram duas operações nesta quarta-feira (15) que apuram suspeitas de desvios de recursos em esquemas de organizações sociais (OSs) da saúde em Goiás. O POPULAR apurou que quatro empresários são alvos de mandados de prisão preventiva: Hilton Rinaldo Salles Piccelli, Rudson Teodoro da Silva e Roberto Leandro Carvalho, todos da Mediall Brasil, e Otávio Guimarães Favoreto, da Lifecare, que também teria ligações com o grupo da Mediall.\nAs duas OSs investigadas são Agir, que foi gestora do Hospital de Campanha de Goiânia na época da pandemia da Covid-19 e comanda outras unidades estaduais de Goiás atualmente, e IBGH, que administrou três hospitais do interior (HEELJ, Heja e Herso) e não tem mais contrato com o Estado.\nAs Operações Makot Mitzrayim (Pragas do Egito) e Rio Vermelho cumprem 46 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Tocantins, Maranhão e Distrito Federal, além de Goiás. O médico Sergio Daher, superintendente da Agir, e dois filhos estão entre os alvos de mandados de busca.