O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) aprovou nesta quarta-feira (17), em sessão extraordinária, lista tríplice com os nomes dos advogados Augusto Ventura, Ricardo Baiocchi e Luciano Hanna para a vaga deixada pela aposentadoria do desembargador Nicomedes Borges. A maioria do pleno decidiu enterrar a polêmica provocada pela articulação de Nicomedes, com respaldo do governo estadual, para emplacar o advogado Breno Borges, filho dele, na cadeira.\nBreno havia ficado em primeiro lugar na lista sêxtupla da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO). Segundo informações de bastidores, a cúpula do TJ-GO fez acordo para deixá-lo fora da relação alegando necessidade de "preservar a imagem do tribunal", evitar questionamentos no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ainda para evitar exposição de racha na instituição. A votação foi rápida, em cerca de 20 minutos.