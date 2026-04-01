Atualizado às 11h45, com o nome do provável substituto na Prefeitura de Goiânia\nO secretário municipal da Fazenda de Goiânia, Valdivino Oliveira, confirmou ao POPULAR que deixará a pasta para assumir a Secretaria da Economia do Distrito Federal. Valdivino, que já havia comandado a pasta do DF por dez anos (governos de Joaquim Roriz e José Roberto Arruda) esteve ontem (31) em Brasília para conversar com a nova governadora, Celina Leão (PP).\nO superintendente de Planejamento, Orçamento e Tesouro da secretaria de Goiânia, Oldair Marinho da Fonseca, deve ser confirmado como titular da pasta ainda nesta quarta-feira (1º).\nValdivino disse que aceitou o convite pelo "grande desafio", pela pressão da equipe de Celina e pelo fato de o DF ter o terceiro maior orçamento do País. "O GDF está quebrado, o BRB está cheio de problemas. É um desafio grande e já tive experiência por lá. Ajudei inclusive a criar o Fundo de Manutenção do DF, que tem R$ 30 bilhões por ano. O DF tem o terceiro maior orçamento, atrás apenas do governo de São Paulo e do município de São Paulo", disse.