Depois do acerto com o deputado federal Zacharias Calil (ex-UB e agora MDB), o grupo do governo estadual avançou na conversa com o senador Vanderlan Cardoso (PSD) para disputar a reeleição na base. O pessedista se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (PSD) e com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) na noite desta segunda-feira (2), no Palácio das Esmeraldas, quando se disse satisfeito em ouvir que o plano do governo é ter três nomes ao Senado: ele, Zacharias e a primeira-dama Gracinha Caiado (UB).\nNa conversa, também ficou acertado que o primeiro suplente de Vanderlan continuaria sendo o ex-deputado federal e chefe de Gabinete de Daniel, Pedro Chaves (MDB). O combinado é que o anúncio oficial dos nomes da chapa majoritária ocorra no dia 14, no encontro regional da base, em Jaraguá. No grupo do governo, o acordo é tido como certo.