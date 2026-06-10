Atualizado às 11h42, com nota enviada pelo vereador\nO vereador Luan Alves (MDB), ex-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia, e outros seis ex-servidores foram alvos de mandados de busca e apreensão em operação deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) nesta quarta-feira (10). A operação, chamada Taxa Criminosa, investiga esquema de cobrança de propina para liberação de alvarás de funcionamento temporário para atividades de entretenimento na capital, como carretas Furacão e da Alegria, de 2017 a 2022.\nO ex-vereador Paulo Henrique da Farmácia, ex-titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia e atual presidente da Goiás Turismo, do governo estadual, também foi alvo de busca. Outros cinco investigados tiveram quebra de sigilo bancário e fiscal.