O governador Daniel Vilela (MDB) confirmou nesta sexta-feira (24) que Welington Peixoto (PRD), irmão do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), assumirá a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEL).\nA pasta teve troca de titular em fevereiro deste ano, quando o então superintendente de Segurança e Infraestrutura Esportiva, Nilton Cézar Moreira, assumiu o lugar de Rudson Guerra. A mudança foi protocolar por conta de limite legal para licença de Rudson, que é major da Polícia Militar.\nCom a nova mudança, as substituições no primeiro escalão do governo chegam a 21 desde que Daniel tomou posse, em 31 de março.\nO Giro já havia mostrado que Welington, que é diretor-geral da Câmara de Goiânia, estava cotado para o governo e a nomeação chegou a ser cogitada para as Centrais de Abastecimento (Ceasa). O PRD indicou o nome de Geraldo Ferreira Pires para o órgão, como também mostrou o Giro nesta sexta-feira.