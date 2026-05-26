O inquérito da Operação Cultura Em(Cena), deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) nesta terça-feira (26) e que apura suspeitas de desvios de verba em contratações da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult) nos anos de 2023 e 2024, mostra trocas de mensagens entre os investigados com pressões por liberação de dinheiro, pedidos de favores e supostas orientações sobre destinação de recursos.\nEm uma das conversas, o presidente da associação Clube Clássicos Goiânia, Jean Jesus Magno Lima e Silva, envia ao ex-titular da Secult e vereador Zander Fábio (Podemos), em julho de 2024: "Zandin, você é o cara, né, velho!? Chega na sua mão, o trem resolve. Já deu certo, tá aqui já". Zander e Jean foram presos na operação, assim como Welton da Silva Nogueira, que trabalhava na associação.