Dias Toffoli sai da relatoria do caso Master, mas a crise no Supremo continua e tende a piorar, embolando novas revelações contra o ministro com o constrangimento de Alexandre de Moraes, a posição delicada de André Mendonça, as divisões internas, a crise com a PF e a guerra política. Tudo isso com a Corte sujeita a um comando, digamos, difuso.\nSó faltava gravarem clandestinamente a reunião fechada que selou a saída de Toffoli. Não falta mais. Os trechos entre aspas no site Poder 360 não deixam dúvida de que foram degravados. Logo, alguém gravou e vazou e esse alguém foi um dos ministros. É o escândalo dentro do escândalo.\nPedra cantada aqui, as próximas fases das investigações passam pela "busca aos tesouros", e as "novidades" continuam a surgir aos borbotões, claro, pela mídia tradicional e independente. No Estadão, os repórteres Aguirre Talento e Eduardo Barretto estão entre os que andam a passos largos.