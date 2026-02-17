Goiânia se orgulha de ter recebido, há quase dois anos, o título de “cidade árvore”, concedido pela ONU. Referido título coloca em destaque as cidades que promovem uma boa gestão florestal urbana, com adoção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à proteção ambiental. Visa ainda, promover a manutenção da arborização urbana e a criação de espaços verdes.\nA arborização urbana é um antídoto contra o calor excessivo que estamos vivenciando. Sua sombra nos traz a sensação de frescor diante do sol causticante. Ela ainda tem a função de ser “caminho” para que a água da chuva penetre no solo e não cause alagamentos. Esses dois fatores, períodos de calor intenso e chuvas torrenciais são dois efeitos de algo que tem se tornado parte de nossas vidas: as mudanças climáticas.\nE mais, manter espaços verdes e arborização nas cidades traz-nos a sensação de conexão com a natureza, que hoje é considerado um remédio importante para o equilíbrio emocional ao propiciar sensação de paz e pertencimento. Além disso, as árvores capturam gás carbônico, reduzindo a poluição nos centros urbanos. Todos esses benefícios são considerados “serviços ecossistêmicos” e são importantíssimos para a própria manutenção da nossa qualidade de vida nas cidades.