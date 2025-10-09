A relação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com o União Brasil chegou a um ponto crítico. Diante das divergências internas sobre o projeto presidencial, o goiano pode deixar a legenda.\nNesta edição do Giro 360, a editora substituta da coluna Giro, Fabiana Pulcineli, o subeditor de Notícias do POPULAR, Júlio Lacerda, e o repórter de polícia Rubens Salomão analisam os impactos da possível saída de Caiado do UB em Goiás, que pode enfrentar um processo de desidratação antes das eleições de 2026.\nNo segundo bloco, o tema é a saída do deputado estadual Paulo Cezar Martins do PL. O destino do parlamentar, que se reuniu com o vice-governador Daniel Vilela (MDB), pode ser a base governista.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.