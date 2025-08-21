A convenção que oficializou a federação entre União Brasil e Progressistas foi marcada por sinais contraditórios. Embora o evento tenha sido palco de críticas ao governo Lula, as duas legendas evitaram, por ora, um rompimento definitivo com o Planalto.\nPrincipal interessado nessa definição, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), comemorou o que chamou de “estruturação” de sua pré-candidatura à Presidência da República.\nO editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O Popular, Júlio Lacerda; e o repórter de política Rubens Salomão analisam o cenário atual nesta edição do Giro 360, o podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nNo segundo bloco, o tema é a tentativa do prefeito Sandro Mabel (UB) de reorganizar sua base na Câmara Municipal de Goiânia.