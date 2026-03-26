Com a desistência de Ratinho Júnior, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vive a expectativa de ser anunciado como candidato do PSD à Presidência da República. Com desempenho inferior ao do colega paranaense, aliados do goiano apostam em um discurso mais duro para se apresentar como terceira via entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL).\nNo cenário estadual, deputados da base governista esperam mais protagonismo de Daniel Vilela (MDB), que assume o governo na terça-feira (31).\nCaio Henrique Salgado, editor da coluna Giro; Júlio Lacerda, subeditor de Notícias do POPULAR; e o repórter Rubens Salomão debatem esses temas nesta edição do Giro 360, o podcast de política de O POPULAR, em parceria com a CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro320 (1.3391232)